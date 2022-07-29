Движение на Садовом кольце восстановили после ДТП

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Арбат, 54/2с1 Карта всех событий

Специалистам удалось восстановить движение на внутренней стороне Садового кольца после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 29 июля.

— Движение восстановлено, — отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

29 июля две машины столкнулись на внутренней стороне Садового кольца, в результате чего одна из них вылетела на тротуар. Инцидент произошел в районе улице Арбат 54/2с1.

28 июля три человека пострадали в ДТП на юго-западе столицы. Уточняется, что авария произошла по адресу улица Островитянова, владение 1б. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в столб.