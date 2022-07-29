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Бастрыкин поручил начать проверку из-за обмана профессора Щукинского училища

Елена Самойлова
Происшествия
Бастрыкин поручил начать проверку из-за обмана профессора Щукинского училища
Фото: СК РФ

Глава СК Александр Бастрыкин поручил начать проверку по ситуации с возможным нарушением прав преподавателя Театрального института имени Щукина. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В программе одного из федеральных каналов вышел сюжет о 84-летнем профессоре, преподавателе Щукинского театрального училища, который ранее продал свою долю в квартире племяннику, после чего оказался в частном пансионате. При поддержке его учеников, общественности и сотрудников полиции удалось найти пожилого мужчину и вызволить его из социального учреждения. Отмечается, что он мог стать жертвой обмана, — говорится в сообщении.

Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК по Московской области Александру Старикову. Тот должен будет доложить о ситуации и организовать процессуальную проверку по данному факту. В центральном аппарате ведомства поставили на контроль данные проверочные мероприятия.

28 июля Бастрыкин поручил проверить видео с танцующим на кладбище подростком. Вскоре хулигана удалось задержать.

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