Эксперт развеяла миф, что в аптеках всегда предлагают дорогие аналоги лекарств

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Фармацевт Виктория Хван опровергла миф о том, что в аптеках фармацевты всегда подбирают дорогие аналоги.

— Аптекам нужно реализовывать и дешевые препараты, так как цели продать покупателю что-то дорогое ни у кого нет. Другой вопрос в том, что этот миф в некотором роде даже оскорбление для фармацевта, потому что, рекомендуя товар из категории «подороже», он пытается заботиться о вашем здоровье, а не «втюхать» ради заработка, — сказала специалист.

Она добавила, что дешевые аналоги зачастую изготавливаются из менее качественного сырья, также они могут быть неэффективны и провоцировать побочные действия. Специалист в первую очередь предложит более действенный препарат, а после — более дешевый вариант, передает слова Хван «Газета.ru».

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагают провести эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств в некоторых регионах страны. «Вечерняя Москва» попыталась разобраться, с чем предстоит столкнуться россиянам.