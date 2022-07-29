Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт развеяла миф, что в аптеках всегда предлагают дорогие аналоги лекарств

Лала Манушакян
Общество
Эксперт развеяла миф, что в аптеках всегда предлагают дорогие аналоги лекарств
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Фармацевт Виктория Хван опровергла миф о том, что в аптеках фармацевты всегда подбирают дорогие аналоги.

— Аптекам нужно реализовывать и дешевые препараты, так как цели продать покупателю что-то дорогое ни у кого нет. Другой вопрос в том, что этот миф в некотором роде даже оскорбление для фармацевта, потому что, рекомендуя товар из категории «подороже», он пытается заботиться о вашем здоровье, а не «втюхать» ради заработка, — сказала специалист.

Она добавила, что дешевые аналоги зачастую изготавливаются из менее качественного сырья, также они могут быть неэффективны и провоцировать побочные действия. Специалист в первую очередь предложит более действенный препарат, а после — более дешевый вариант, передает слова Хван «Газета.ru».

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагают провести эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств в некоторых регионах страны. «Вечерняя Москва» попыталась разобраться, с чем предстоит столкнуться россиянам.

Здравоохранение Аптеки Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Все мнения
О проекте