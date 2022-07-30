Въезжающих в Латвию россиян обязывают подписать документ об осуждении спецоперации

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Граждан России, которые въезжают в Латвию, обязали подписать документ об осуждении российской военной спецоперации на Украине. Об этом сообщается в пятницу, 29 июля, на портале lsm.lv.

Жительница Риги Светлана рассказала, что недавно ее супруг вернулся из России, куда ездил на похороны матери. Он является гражданином РФ и постоянным жителем Латвии. Но по приезде в страну его обязали подписать документ, в котором осуждается российская спецоперация на Украине.

По словам Светланы, при проверке документов на границе к ее мужу подошел человек в штатском.

— Он дал бумагу без каких-либо опознавательных знаков, на русском и английском языках. Текст был уже готов, оставалось только указать имя, фамилию и паспортные данные, — сообщила женщина.

Когда супруг Светланы поинтересовался, на каком основании его просят подписать бумагу, сотрудник ответил, что в противном случае документы ему не вернут, а вид на жительство в Латвии аннулируют.

Актриса Чулпан Хаматова пожаловалась на жизнь в Латвии. Она уже несколько месяцев живет в Риге и работает там в театре. Но в первое время артистка не могла снять деньги с российских карт, поэтому ей помогали друзья.