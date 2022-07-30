В Госдепе удивились умению Путина «говорить без шпаргалки»

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман рассказала об удивлении, вызванном у нее эрудицией президента РФ Владимира Путина и его «умением говорить без шпаргалки».

Она отметила, что общалась с российским лидером в течение длительного времени на встрече в Сочи в 2015 году.

— Больше всего времени в обществе Путина я провела в Сочи, сопровождая тогдашнего госсекретаря Джона Керри. Мы общались около четырех часов. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе, — сообщила Шерман в беседе с журналом Economist.

Также она подчеркнула способность президента России «всегда стоять на своем».

— У него есть видение того, куда двигаться дальше. Полагаю, он не намерен сходить с намеченного пути, — заявила замгоссекретаря.

Шерман сказала, что всему остальному миру нужно осознать, «насколько он амбициозен».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дату прямой линии с Владимиром Путиным определят в начале осени.