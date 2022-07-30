Британский генерал назвал условие, при котором Европа откажется поддерживать Киев

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Европейские жители откажутся поддерживать Украину в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15 процентов. Такое мнение высказал британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.

Он считает, что при таких обстоятельствах европейцы станут сомневаться в эффективности введенных Западом ограничений против России.

— Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и западных санкций против России. И можно представить, что некоторые станут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут появиться проблемы с поставками зерна, — заявил генерал в эфире Times Radio.

Также он исключил возможность военного конфликта РФ и НАТО.

29 июля во Франции заявили о «беспрецедентной» энергетической ситуации в стране. Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Оливье Веран. Он отметил, что Россия резко сократила свои поставки газа.