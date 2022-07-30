Астрологи назвали три знака зодиака, представителям которых повезет с деньгами в августе

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Астрологи рассказали, представителям каких знаков зодиака повезет с деньгами в августе 2022 года.

Так, у Тельцов наступает благоприятный период для зарабатывания денег и поиска новых источников дохода. Появится возможность выгодных продаж и заключения долгосрочных контрактов. Главное — не лениться и смело браться за новые проекты. Любые эксперименты будут удачными и принесут хороший доход.

Львы в этом месяце могут рассчитывать на финансовую удачу и неожиданно открывшиеся денежные потоки. Но крупные расходы и финансовые сделки тем не менее следует держать под особым контролем.

Для Рыб настало время перестать плыть по течению и начать активно грести в нужном направлении. У них появится возможность достичь финансового успеха, если они обретут уверенность в себе и не будут лениться. Нужно стараться избегать конфликтов с коллегами по работе или компаньонами в бизнесе, идти на компромиссы, особенно если от этого зависят финансовые перспективы, сообщается на портале Rsute.

Астролог рассказала, чего ждать представителям разных знаков зодиака в августе. Самая непредсказуемая неделя месяца — с 1 по 8 августа. Лучше в этот период не начинать никаких новых дел, отложить поездки. С 5 по 12 августа в личную жизнь вмешается Плутон. Это напряженный период в романтических отношениях.