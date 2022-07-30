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Главные новости к утру 29 июля

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 29 июля
Фото: Pexels

Восемь членов экипажа вертолета, который взорвался после падения в горах Гудаури в Грузии, погибли. Также погиб один иностранный турист-парапланерист. Об этом сообщается на сайте МВД Грузии.

Задержаны руководители хостела, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть постояльцев на юге столицы. Уточняется, что задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор.

Высокопоставленный представитель Пентагона отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Он допустил, что украинские военные могли обстрелять поселок в ДНР. При этом отметил, что даже в этом случае ВСУ сделали это непреднамеренно.

Прокуратура обвинила гражданку Украины Наталью Касьянову в организации пыток своего бывшего возлюбленного в Доминикане. Жертвой стал 21-летний Мигель Анхель Линарес. Женщина заплатила двум мужчинам, чтобы те в ее присутствии избили парня.

В Государственной думе сообщили о намерении рассмотреть законопроект о выплате 13-й пенсии этой осенью. Пенсионерам, согласно законопроекту, будут полагаться ежегодные выплаты в декабре. Еще планируют увеличить вдвое фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан с 70 лет.

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