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Брянский губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Ломаковка

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Брянский губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Ломаковка
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 30 июля обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Сегодня утром с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений, — заявил Богомаз.

Губернатор в своем Telegram-канале добавил, что на месте обстрела уже работают оперативные службы. Данных о пострадавших нет.

До этого Богомаз заявил, что украинская армия обстреляла село Сачковичи Брянской области. В результате случившегося повредилась линия электропередачи. Пострадавших при инциденте нет.

Кроме того, 16 июля приграничный с Украиной поселок Теткино был обстрелян из минометов. По населенному пункту выстрелили более 20 раз, однако пострадавших среди жителей не было.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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