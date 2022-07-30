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Суд отправил в СИЗО учредителя хостела, где при пожаре погибли восемь человек

Георгий Соланович
Происшествия
Суд отправил в СИЗО учредителя хостела, где при пожаре погибли восемь человек
Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Пресненский районный суд Москвы избрал в отношении учредителя хостела, где при пожаре погибли восемь человек, Рауфа Миронова меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции в субботу, 30 июля.

Так, владелец хостела — 55-летний Миронов — пробудет в СИЗО два месяца.

— Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миронова Рауфа Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ, сроком до 29 сентября 2022 года, — сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

До этого сообщалось, что руководителей хостела задержали.

Само возгорание произошло в хостеле на улице Алма-Атинской, дом 7, корпус 2, на первом этаже, где и находится общежитие. Менее чем через час возгорание было ликвидировано.

Жертвами пожара стали восемь человек и столько же пострадали. Всего из жилого дома было эвакуировано более 200 человек. На место происшествия были присланы два автобуса «Мосгортранса» для обогрева людей, пострадавших при пожаре.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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