Суд отправил в СИЗО гендиректора хостела, где при пожаре погибли восемь человек

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Пресненский районный суд Москвы избрал в отношении генерального директора хостела, где при пожаре погибли восемь человек, Элеоноры Мироновой меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции в субботу, 30 июля.

Так, 24-летняя Миронова пробудет в СИЗО два месяца.

— С учетом позиции прокуратуры города Москвы Пресненский районный суд избрал в отношении 24-летней женщины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября 2022 года, — сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокия.

До этого сообщалось, что руководителей хостела задержали.

Само возгорание произошло в хостеле на улице Алма-Атинской, дом 7, корпус 2, на первом этаже, где и находится общежитие. Менее чем через час возгорание было ликвидировано.

Жертвами пожара стали восемь человек и столько же пострадали. Всего из жилого дома было эвакуировано более 200 человек. На место происшествия были присланы два автобуса «Мосгортранса» для обогрева людей, пострадавших при пожаре.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».