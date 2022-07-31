Комик высмеял планы Пелоси на Тайване и сравнил их с действиями пьяной женщины

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Планы спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси приехать на Тайвань похожи на действия героини анекдота про задиристую пьяную женщину, которая провоцирует конфликт, прикрываясь своим мужем, не желающим вмешиваться. Так пошутил в субботу, 30 июля, в юмористической программе The Daily Show комик Тревор Ной.

— Знаете, что делает Пелоси? Она повторяет классическую шутку про нетрезвых женщин, которые ввязываются в драку от лица своих супругов. Это выглядит примерно так. Они кричат: «Эй, знаешь, мы этого не позволим, мой муж разберется с тобой!» А он такой: «Нет, Нэнси! Нэнси, замолчи, пожалуйста. Нэнси, это же Китай!» — высмеял он ситуацию.

Юморист отметил, что ни один гражданин США не хочет новой войны в мире. А планы Пелоси могут стать «большой головной болью» для американского президента Джо Байдена, так как в стране уже есть инфляция, конфликт вокруг Украины, высокие цены на топливо и предстоящие выборы в конгресс.

30 июля правительственный самолет США, на борту которого находится спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, совершил посадку в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Однако на данном этапе неизвестно, посетит ли Пелоси Тайвань, несмотря на предупреждения со стороны КНР.