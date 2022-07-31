Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Комик высмеял планы Пелоси на Тайване и сравнил их с действиями пьяной женщины

Юлия Курганова
В мире
Комик высмеял планы Пелоси на Тайване и сравнил их с действиями пьяной женщины
Фото: picture alliance / Consolidated

Планы спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси приехать на Тайвань похожи на действия героини анекдота про задиристую пьяную женщину, которая провоцирует конфликт, прикрываясь своим мужем, не желающим вмешиваться. Так пошутил в субботу, 30 июля, в юмористической программе The Daily Show комик Тревор Ной.

— Знаете, что делает Пелоси? Она повторяет классическую шутку про нетрезвых женщин, которые ввязываются в драку от лица своих супругов. Это выглядит примерно так. Они кричат: «Эй, знаешь, мы этого не позволим, мой муж разберется с тобой!» А он такой: «Нет, Нэнси! Нэнси, замолчи, пожалуйста. Нэнси, это же Китай!» — высмеял он ситуацию.

Юморист отметил, что ни один гражданин США не хочет новой войны в мире. А планы Пелоси могут стать «большой головной болью» для американского президента Джо Байдена, так как в стране уже есть инфляция, конфликт вокруг Украины, высокие цены на топливо и предстоящие выборы в конгресс.

30 июля правительственный самолет США, на борту которого находится спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, совершил посадку в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Однако на данном этапе неизвестно, посетит ли Пелоси Тайвань, несмотря на предупреждения со стороны КНР.

шутка США Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Все мнения
О проекте