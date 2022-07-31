Врачи назвали продукты, которые убивают почки

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Медики перечислили пять продуктов, которые вредят работе почек. Они напомнили, что нужно помнить о здоровом питании, заниматься спортом и исключить вредные привычки — курение и употребление алкоголя.

По словам врачей, большое количество соли изнашивает почки. Ее нужно заменить на полезные специи. Много соли содержится в переработанных продуктах и полуфабрикатах, их тоже необходимо исключить.

Молоко полезно для организма, но в ограниченном количестве. Его чрезмерное употребление вредит почкам, так как в нем содержится фосфор. Он приводит жизненно важный орган к стрессовому состоянию.

В бананах содержится калий. Это вещество нельзя назвать подходящим продуктом для тех, кто следит за здоровьем почем.

Апельсины богаты витамином С, но в них тоже много калия. Если его не выводить из крови, то можно сильно навредить организму.

Красное мясо также утомляет почки. Белок животного происхождения плохо усваивается. Почки тратят больше энергии, чтобы вывести этот продукт. Если переборщить с красным мясом, то можно доиграться до диализа, предупредили врачи, передает портал En Son Haber.

Диетолог Дарья Русакова назвала опасные для почек продукты. По ее словам, почки очень страдают от перенасыщенности рациона белком.