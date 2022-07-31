Россияне стали чаще обращать внимание на защищенность дач от пожаров

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Потенциальные покупатели загородной недвижимости стали чаще обращать внимание на защищенность дома от пожара. Об этом рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков в воскресенье, 31 июля.

— Если раньше россияне при покупке дач обращали внимание на стандартный набор характеристик, а главное — на соотношение цены и качества, то сейчас все больше покупателей стали выбирать дачи, отвечающие требованиям пожарной безопасности, — отметил он.

По словам Саукова, покупатели стали обращать внимание на соблюдение безопасного пожарного расстояния между домами, отсутствие заброшенных соседних участков, заросших сухой травой, наличие противопожарного рва на границе с лесным массивом, организацию электроснабжения самого дачного домика.

Кроме того, раньше 70 процентов покупателей интересовались наличием бани на территории, однако на данный момент их больше заботит наличие организованного и безопасного места для приготовления шашлыков, передают «Известия».

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, когда лучше покупать деревянный дом. По ее словам, при покупке такого дома важно уделить особое внимание качеству древесины.