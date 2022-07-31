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Американец выиграл в лотерею более миллиарда долларов

Лейла Алиева
Общество
Американец выиграл в лотерею более миллиарда долларов
Фото: Pixabay

Житель штата Иллинойс стал обладателем 1,337 миллиарда долларов благодаря выигрышу в лотерее.

При этом имя победителя не разглашается в связи с законом штата, который позволяет участникам, ставшим обладателями более 250 тысяч долларов, сохранять имена, другие личные данные и адреса в тайне. Так, победитель получит выигрыш либо частями в течение 29 лет, либо сразу. Но в этом случае его выигрыш составит только 747 миллионов долларов. В последнем случае ему нужно будет оплатить налог и в результате он получит 457,5 миллиона долларов.

По словам организаторов, окончательный размер выигрыша стал больше ожидаемого уровня после того, как были перепроверены сведения о проданных билетах. Изначально предполагалось, что сумма составит 1,28 миллиарда долларов.

Вместе с тем самый крупный лотерейный выигрыш в России составляет 202 441 116 рублей, передает StarHit.

В начале мая стало известно, что супружеская пара из Подмосковья выиграла в лотерею более пяти миллионов рублей. Поначалу супруги хотели закрыть ипотечный заем и купить автомобиль, но затем приняли решение купить квартиру в Нахабине для пожилых родителей.

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