Крупный украинский бизнесмен Вадатурский погиб с женой при обстреле Николаева

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Украинский бизнесмен и гендиректор аграрной компании «Нибулон» Алексей Вадатурский и его жена погибли в Николаеве. Об этом стало известно в воскресенье, 31 июля.

Уточняется, что Вадатурские погибли при обстреле города. В 2020 году «Forbes Украина» оценивал состояние Вадатурского в 450 миллионов долларов, передает РИА Новости.

Накануне ВСУ атаковали автомобили с гуманитарным грузом для жителей города Энергодара. Отмечается, что на авто были опознавательные знаки гуманитарной миссии. Тем не менее в результате атаки все машины были уничтожены, а также повреждения получили три многоквартирных дома, магазин, здание гостиницы и общежитие.

25 июля украинские войска открыли стрельбу по приграничному селу Алексеевка в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

20 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка, в результате погиб один человек. По предварительным данным, были зафиксированы прилеты пяти снарядов.