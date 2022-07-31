Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно, по каким критериям россияне выбирают работу

Евгений Белоусов
Общество
Стало известно, по каким критериям россияне выбирают работу
Фото: Pixabay

Мужчины в России чаще женщин выбирают работу по уровню зарплаты и перспективам карьерного роста, а женщины чаще мужчин смотрят на комфортную психологическую среду и месторасположение компании. Об этом говорят результаты исследования сервиса SuperJob.

— Работодатели отлично осознают приоритетные для кандидатов факторы при выборе работы: среди наиболее важных они также упоминали заработную плату (71 процент) и стабильность компании (52 процента), — говорится в исследовании.

Наиболее важным фактором при выборе работы для россиян оказался высокий уровень оплаты труда, на который указали 56 процентов опрошенных. На втором месте — адекватность начальства, а на третьем — стабильность компании.

Опрос проводился среди жителей России старше 18 лет. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, передает агентство «Прайм».

Также исследования сервиса показали, что россиянам в возрасте от 27 до 29 лет легче всего найти работу, чем гражданам старше 60 лет. В рамках исследования, проводившегося с 12 по 25 июля, было опрошено пять тысяч респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Аналитики предложили соискателям оценить сложность поиска работы по 10-балльной шкале. Средний ответ составил 6,4 балла.

Работа Исследования Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Все мнения
О проекте