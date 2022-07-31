Стало известно, по каким критериям россияне выбирают работу

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Мужчины в России чаще женщин выбирают работу по уровню зарплаты и перспективам карьерного роста, а женщины чаще мужчин смотрят на комфортную психологическую среду и месторасположение компании. Об этом говорят результаты исследования сервиса SuperJob.

— Работодатели отлично осознают приоритетные для кандидатов факторы при выборе работы: среди наиболее важных они также упоминали заработную плату (71 процент) и стабильность компании (52 процента), — говорится в исследовании.

Наиболее важным фактором при выборе работы для россиян оказался высокий уровень оплаты труда, на который указали 56 процентов опрошенных. На втором месте — адекватность начальства, а на третьем — стабильность компании.

Опрос проводился среди жителей России старше 18 лет. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, передает агентство «Прайм».

Также исследования сервиса показали, что россиянам в возрасте от 27 до 29 лет легче всего найти работу, чем гражданам старше 60 лет. В рамках исследования, проводившегося с 12 по 25 июля, было опрошено пять тысяч респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Аналитики предложили соискателям оценить сложность поиска работы по 10-балльной шкале. Средний ответ составил 6,4 балла.