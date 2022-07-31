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Диетолог перечислила продукты, которые вредно есть на завтрак

Анастасия Колоскова
Общество
Диетолог перечислила продукты, которые вредно есть на завтрак
Фото: Pexels

Первый прием пищи должен зарядить человека энергией на весь день и быть максимально полезным. Об этом напомнила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, уточнив, от каких продуктов на завтрак лучше отказаться.

По словам эксперта, не стоит начинать утро с хлопьев и других «быстрых» завтраков, так как насыщение после них вскоре проходит.

— Дрожжевые продукты, выпечка с сахаром, с дрожжами могут вызывать вздутие и несварение. Жирные сорта мяса долго перевариваются, и это очень большая нагрузка для организма с утра, — продолжила Писарева.

Она также отметила, что фрукты оптимально употреблять на десерт после основного приема пищи.

Кроме того, диетолог не рекомендует пить на завтрак цитрусовые соки, а также употреблять на голодный желудок кофе, так как тонизирующей напиток стимулирует секрецию соляной кислоты и может спровоцировать выброс желчи.

Правильным завтраком врач назвала легкую белковую пищу, к которой относятся яйца, творог, кисломолочная продукция и каши, передает RT.

Ранее Ирина Писарева рассказала, что сочетание трех простых правил во время первого приема пищи позволит сохранить отличное самочувствие и зарядить энергией на весь день.

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