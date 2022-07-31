«Желтый» уровень террористической опасности ввели в Севастополе

Фото: Минобороны РФ

На территории Севастополя введен «желтый» уровень террористической опасности. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

— Приняли решение о введении «желтого» уровня террористической опасности. «Желтый» уровень — средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности, — отметил он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, данная мера введена исключительно в целях профилактики и усиления спецслужб. Режим не отразится на привычной жизни горожан. Развожаев также призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и бдительность.

Беспилотник украинской армии атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе 31 июля. Позже стало известно, что при атаке пострадали шесть человек, двое из которых находятся в состоянии средней тяжести.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, ответит ли Россия на инцидент с беспилотником в Севастополе. По его словам, специальная военная операция преследует совершенно другую цель: обезопасить ЛНР, ДНР и всю Украину от нацистов.