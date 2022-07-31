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Народный календарь. Как обезопасить себя от проблем 1 августа

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Как обезопасить себя от проблем 1 августа
Фото: Pexels

1 августа Православная церковь почитает память преподобной Макрины.

В первый день месяца через вещи, которые были оставлены на улице, человек может передать кому-то другому все свои трудности. Также в народе говорили, что потерянные предметы могут быть прокляты.

По народным поверьям, 1 августа запрещается:

— поднимать с земли вещи или деньги;

— быть грязным (необходимо провести генеральную уборку и проследить за состоянием одежды);

— смотреть на лужу, потому что отражающиеся солнечные лучи могут навести порчу на человека.

Приметы погоды

Дождь на Макрину — к хорошему урожаю в следующем году.

На дубе много желудей — к счастью.

Теплый, солнечный день — к долгому бабьему лету.

Пауки прячутся по углам — к похолоданию.

Звездопад на Макрину — к ветреной погоде.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как обезопасить себя от проблем 1 августа

Именины отмечают: Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан, Тихон.

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