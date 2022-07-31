Народный календарь. Как обезопасить себя от проблем 1 августа
1 августа Православная церковь почитает память преподобной Макрины.
В первый день месяца через вещи, которые были оставлены на улице, человек может передать кому-то другому все свои трудности. Также в народе говорили, что потерянные предметы могут быть прокляты.
По народным поверьям, 1 августа запрещается:
— поднимать с земли вещи или деньги;
— быть грязным (необходимо провести генеральную уборку и проследить за состоянием одежды);
— смотреть на лужу, потому что отражающиеся солнечные лучи могут навести порчу на человека.
Приметы погоды
Дождь на Макрину — к хорошему урожаю в следующем году.
На дубе много желудей — к счастью.
Теплый, солнечный день — к долгому бабьему лету.
Пауки прячутся по углам — к похолоданию.
Звездопад на Макрину — к ветреной погоде.
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Именины отмечают: Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан, Тихон.