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«От сдерживания до уничтожения»: Захарова охарактеризовала концепцию США

Анастасия Колоскова
Политика
«От сдерживания до уничтожения»: Захарова охарактеризовала концепцию США
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Соединенные Штаты придерживаются в отношении России концепции «от сдерживания до уничтожения». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Концепция (США — прим. «ВМ») ясна: от «сдерживания до уничтожения». Они же сами об этом говорят, это же их история, — отметила Захарова в эфире телеканала «Россия 1», комментируя вероятное попадание России в американский список государств — спонсоров терроризма.

Накануне стало известно, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен выступает против призывов Конгресса признать Россию «государством — спонсором терроризма». По информации The New York Times, Конгресс давит на Блинкена уже несколько недель, однако тот «сопротивляется».

21 июля спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, по данным издания Politico, заявила госсекретарю Энтони Блинкену, что если Госдепартамент не внесет Россию в список стран — спонсоров терроризма, то это сделает Конгресс. Отмечается, что некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия Госдепа, однако «это более сложный путь, чем решение секретаря».

Мария Захарова Россия США Терроризм
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