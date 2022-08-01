Андрей Бочкарев: На станции БКЛ «Нагатинский Затон» начался монтаж мозаичного панно «Щука»

Фото: Пресс-служба АО «Мосинжпроект»

Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатинский Затон, 18-й квартал Нагатина Карта всех событий

Специалисты приступили к монтажу самого крупного мозаичного панно на станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— При разработке облика станции учли ее расположение в районе Нагатинский Затон, поэтому дизайн посвящен обитателям рек Московского региона. Главным художественным элементом в оформлении станции станут 12 мозаичных панно с реалистичным изображением рыб, — сказал он.

Заммэра добавил, что по плану на каждой путевой стене появится по шесть мозаичных изображений. На данный момент специалисты уже установили на одну из стен панно «Карась», «Бычок», «Ротан» и «Голавль». Ведутся работы по монтажу самого большого — «Щуки».

Директор «МИП-Строй № 1» Константин Маслаков отметил, что изображения рыб выполняются из натурального камня и декоративного материала смальта. Перед установкой на станции элементы собирают в художественной мастерской, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты окончили работы по монтажу путей на станции «Текстильщики» БКЛ метро. Он добавил, что рабочие также закончили устройство путей в перегоне между станциями «Нижегородская» и «Печатники».