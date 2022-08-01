Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта 1 августа

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Вечером 1 августа ожидается затруднение движения транспорта на ряде столичных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем 6 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

Жителям столицы посоветовали для экономии времени в вечерний час пик пользоваться для поездок по городу общественным транспортом, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Из-за строительства инженерных сетей с 1 августа до 21 октября будет ограничено движение во 2-м Хвостовом переулке. Ограничения будут введены с сохранением существующего количества полос и временным запретом парковки.

Кроме того, с 1 августа ограничат движение на дублерах Ленинского проспекта из-за проведения строительных работ. С 5 по 20 августа движение перекроют на участке от улицы Косыгина до Академика Пилюгина.

Также в связи с проведением строительных работ в столичном районе Царицыно будет перекрыто движение транспорта от улицы Бехтерева до дома 4, строение 1, по Промышленной улице. Ограничения будут действовать с 6 августа по 25 декабря.