Эстакада южного участка МСД со стороны улицы Нижегородской готова на 50 процентов

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Готовность эстакады основного хода Юго-Восточной хорды (ЮВХ) через железнодорожные пути Казанского направления МЖД и МЦД со стороны Нижегородской улицы на Северо-Восточную хорду (СВХ) оценивается на 50 процентов.

В настоящее время специалисты устраивают на объекте пролетное строение. Длина дороги будет составлять 696 метров, движение транспорта будет осуществляться по пяти полосам в одном направлении.

В общей сложности на этом участке планируют построить дороги протяженностью 11 километров, пишет официальный сайт мэра Москвы.

— За счет перераспределения транспортных потоков снизится нагрузка на Третье транспортное кольцо, шоссе Энтузиастов и Нижегородскую улицу, — пояснил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

До этого сообщалось, что готовность северного участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе составляет 80 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 27 июля.