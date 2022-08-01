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Российская армия организовала переправу через Днепр в Херсоне у Антоновского моста

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российская армия организовала переправу через Днепр в Херсоне у Антоновского моста
Фото: Depositphotos

Российская армия создала переправу через Днепр у Антоновского моста, который был закрыт из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом стало известно в понедельник, 1 августа.

Понтонный паром осуществляет через реку перевозку людей и личных автомобилей. Организацией движения на объекте занимаются российские силовики, передает РИА Новости.

27 июля в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Антоновскому мосту в Херсоне было полностью закрыто движение на участке. Украинская армия выпустила по мосту более десяти ракет из различных артиллерийских систем. Большая часть из них была отражена с помощью систем противовоздушной обороны.

До этого стало известно, что ВСУ попытались в очередной раз обстрелять Антоновский мост через Днепр в Херсоне, но объект не был разрушен. Удар был совершен во вторник, 26 июля, около 22:55 по московскому времени.

Херсонская область исторически является русской землей, поэтому ее нахождение в составе Украины — это ошибка, которую исправят в ближайшем будущем. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

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