Биолог рассказал, как не перепутать голубику со смертельно опасной ягодой

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Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, как подготовиться к сезону сбора голубики и как отличить полезную ягоду от ядовитой копии — вороньего глаза.

Ядовитая ягода обладает несколькими характерными особенностями. Во-первых, вороний глаз четырехлистный всегда растет с одной ягодкой. Во-вторых, синюю ягоду обрамляют четыре больших листа.

Куст голубики выше, чем куст вороньего глаза на несколько сантиметров.

Биолог предупредил, что вороний глаз может стать причиной серьезного отравления. Поэтому важно отличать растения друг от друга. Если родители идут в лес с детьми, они должны следить за тем, что собирает ребенок.

— Увидит синюю ягодку крупную, сорвет и съест. А она для него летально опасна, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Ранее Павел Глазков рассказал, как защититься от насекомых в лесу.