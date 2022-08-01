Астролог рассказала, какой день на первой неделе августа подойдет для свадьбы

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Начало августа ожидается динамичным, будет много возможностей для реализации запланированных жизненных проектов. Об этом рассказала ведический астролог Светлана Кройцер.

Так, 2 августа отлично подойдет для того, чтобы отметить новоселье, пообщаться с друзьями. Также в этот день благоприятно проводить чистку организма или назначать операции.

3 августа отлично подойдет для проведения какого-либо мероприятия. Энергии дня очень легкие, радостные и необременительные.

— Оглянитесь вокруг и просто порадуйтесь окружающему миру. Начав изучать новый язык, вы обязательно добьетесь успеха, — отметила Кройцер в комментарии ФАН.

4 августа, по словам астролога, отлично подходит для заключения брака, планирования и даже путешествия, а также крупных покупок.

Астропсихолог Тиана Атлас составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август.