Астролог рассказала, какой день на первой неделе августа подойдет для свадьбы
Начало августа ожидается динамичным, будет много возможностей для реализации запланированных жизненных проектов. Об этом рассказала ведический астролог Светлана Кройцер.
Так, 2 августа отлично подойдет для того, чтобы отметить новоселье, пообщаться с друзьями. Также в этот день благоприятно проводить чистку организма или назначать операции.
3 августа отлично подойдет для проведения какого-либо мероприятия. Энергии дня очень легкие, радостные и необременительные.
— Оглянитесь вокруг и просто порадуйтесь окружающему миру. Начав изучать новый язык, вы обязательно добьетесь успеха, — отметила Кройцер в комментарии ФАН.
4 августа, по словам астролога, отлично подходит для заключения брака, планирования и даже путешествия, а также крупных покупок.
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