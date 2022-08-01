Народный календарь. Почему опасно купаться в Ильин день, 2 августа
2 августа Православная церковь почитает память библейского пророка Илии. Согласно народным поверьям, в этот день происходит рубеж перехода лета в осень, поэтому дни становятся короче, а вода в реках и озерах — холоднее.
Так, существует несколько поверий, одно их которых заключается в том, что 2 августа пророк выезжает на небесную дорогу в огненной колеснице, а один из его коней теряет подкову. Подкова, попадая в водоем, делает в нем воду ледяной. Существует и другая версия: после Ильина дня вода в водоемах оскверняется чертом или водяным, выкупавшимся в ней.
По народным поверьям 2 августа нельзя:
— купаться в день праздника и после него.
Поверья:
После обеда наступает осень.
Открываются волчьи норы.
Начинается сезон дождей.
Комары перестают кусаться и пропадают вместе с пауками.
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Именины отмечают: Александр, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Петр, Сергей, Тихон, Федор.