Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

2 августа Православная церковь почитает память библейского пророка Илии. Согласно народным поверьям, в этот день происходит рубеж перехода лета в осень, поэтому дни становятся короче, а вода в реках и озерах — холоднее.

Так, существует несколько поверий, одно их которых заключается в том, что 2 августа пророк выезжает на небесную дорогу в огненной колеснице, а один из его коней теряет подкову. Подкова, попадая в водоем, делает в нем воду ледяной. Существует и другая версия: после Ильина дня вода в водоемах оскверняется чертом или водяным, выкупавшимся в ней.

По народным поверьям 2 августа нельзя:

— купаться в день праздника и после него.

Поверья:

После обеда наступает осень.

Открываются волчьи норы.

Начинается сезон дождей.

Комары перестают кусаться и пропадают вместе с пауками.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему опасно купаться в Ильин день, 2 августа

Именины отмечают: Александр, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Петр, Сергей, Тихон, Федор.