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Северный участок Московского скоростного диаметра запустят в сентябре

Георгий Соланович
Город
Северный участок Московского скоростного диаметра запустят в сентябре
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Строительство северного участка Московского скоростного диаметра (МСД) в пределах МКАД планируется завершить в сентябре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства в понедельник, 1 августа.

— Строительство северного участка МСД в границах МКАД будет полностью закончено в сентябре этого года. Открытие движения от транспортной связки с Северо-Западной хордой до Дмитровского шоссе позволит завершить формирование участка МСД на северо-востоке столицы, — сказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что на северном участке МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе идет строительство двух эстакад, двух мостов и подземного пешеходного перехода в районе станции МЦК «Ботанический сад», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что готовность северного участка МСД составляет 80 процентов. Благодаря реализации данного проекта снизится транспортная нагрузка Алтуфьевского, Дмитровского шоссе и проспекта Мира, а также крупных магистральных улиц — Сельскохозяйственной, Ботанической, Снежной — и Сигнального проезда.

Строительство Рафик Загрутдинов Московский скоростной диаметр (МСД)
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