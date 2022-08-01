В Кремле оценили возможность переговоров Путина и Макрона

Фото: Администрация президента РФ

Кремль сообщит о контактах президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, если они состоятся. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отмечается, что оба президента не обсуждали накопившиеся вопросы уже два месяца. При этом 1 августа Макрон провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В офисе украинского лидера сообщили, что стороны обсудили сотрудничество стран в сфере безопасности, макрофинансовую поддержку Украины и наращивание экспорта украинского зерна, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция нарушила конфиденциальность переговоров Путина и Макрона, дав записать их разговор журналистам. Она уточнила, что ставить звук переговоров на громкую связь — это вполне обычная практика, так как в разговоре участвуют переводчики и записывающие разговор чиновники.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что слив записей не предусмотрен в дипломатической этике. Он добавил, что в свое время российская сторона официально трижды предупреждала Германию и Францию, что опубликует фрагменты переговоров с коллегами.