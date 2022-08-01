Движение на Большой Семеновской улице восстановили после ДТП

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Семёновская улица Карта всех событий

Движение по Большой Семеновской улице восстановили после аварии с участием пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 1 августа.

— Движение восстановлено, — сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

1 августа стало известно, что водитель автомобиля сбил пешехода во время перехода через дорогу в районе дома № 32. В результате происшествия движение было ограничено на одной из полос.

20 июля на Алтуфьевском шоссе автомобиль совершил наезд на двух пешеходов. Транспортное средство сбило на большой скорости людей на нерегулируемом пешеходном переходе.