СК назвал причину пожара в хостеле на юге Москвы

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Пожар в хостеле на улице Алма-Атинской, где погибли восемь человек, мог произойти из-за незаконных действий пожарного инспектора, проверявшего здание. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 1 августа.

— Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела надзорной деятельности управления по ЮАО ГУ МЧС России по Москве. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», — сказала правоохранитель.

По версии следствия, старший инспектор злоупотребил должностными полномочиями в июне, когда в ходе внеплановой выездной проверки хостела ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности. Так, обвиняемый с помощью отражения в документации заведомо ложных сведений скрыл материалы об административном правонарушении в отношении организации от направления в районный суд Москвы в соответствии с КоАП.

Данные преступные действия могли привести к трагедии, уточнили в СК. На рабочем месте обвиняемого были проведены обыски, а также изъята служебная документация. Кроме того, будут установлены и проверены объекты надзорной деятельности должностного лица.

В ночь на пятницу, 29 июля, произошел пожар в общежитии на Алма-Атинской улице в Москве. Жертвами пожара стали восемь человек и столько же пострадали. Всего из жилого дома было эвакуировано более 200 человек. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

Генеральный директор хостела Элеонора Миронова не признает своей вины в произошедшем, также она удалила все переписки.