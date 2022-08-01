Британия ослабила санкции против России в сфере страхования авиационной отрасли
Великобритания издала новую генеральную лицензию, которая позволяет частично осуществлять страхование связанных с Россией контрагентов в сфере авиации. Об этом сообщили в пресс-службе королевского министерства внешней торговли в понедельник, 1 августа.
— Генеральная лицензия позволяет предоставлять услуги страхования и перестрахования лицу, связанному с Россией, при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии, — говорится в сообщении.
Уточняется, что послабления не коснутся военных товаров и технологий, передает ТАСС.
Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему ЕС снял запрет на оказание услуг для российской авиационной отрасли. По его словам, снятие данного ограничения связано с тем, что США и Европа окончательно поняли: дальнейшая работа в авиационной сфере невозможна без участия РФ.
Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере авиации 27 июля. Согласно документу, Исламская Республика будет экспортировать в Россию детали и оборудование для самолетов, а также предоставит российским воздушным судам услуги своих ремонтных центров.