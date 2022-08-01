Новая остановка «по требованию» для ряда автобусов появится на юге Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Борисовские Пруды Карта всех событий

По просьбе горожан для автобусов № 770, с827 и с838 на улице Борисовские Пруды с 2 августа появится новая остановка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 1 августа.

Новая остановка будет работать в режиме «по требованию», уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также стало известно, что с 1 августа на улице Ивана Франко введены ограничения движения транспорта из-за проведения строительных работ. Они пройдут в два этапа. Первый — с 1 по 10 августа на круглосуточной основе. На время проведения работ движение транспорта будет осуществляться по одной полосе.

29 июля стало известно, что новая остановка добавится по выходным дням в маршрут автобуса т70, курсирующего в Левобережном районе.

Временный мост и турникетные павильоны открылись на станции Железнодорожная Горьковского направления МЖД. В ходе реконструкции на станции построят транспортно-пересадочный узел с новыми платформами и мостом-конкорсом с лифтами и эскалаторами.