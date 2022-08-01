«Не дышите на «Спартак!»: Салихова отреагировала на слухи об изменениях в клубе

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Супруга владельца московского «Спартака» Зарема Салихова прокомментировала слухи об изменениях в руководстве футбольного клуба.

— Хочется сказать тем, кто вокруг: «Не дышите на «Спартак!». Но журналисты и блогеры — диванные экстремисты только выигрывают от зловонной шумихи и слухов, которые команде вредят. Дай им повод — они назначат Червиченко президентом, Смородскую — вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером — Мостового, — заявила она.

Салихова также добавила, что в команде царит прекрасная атмосфера и все работают на общий успех, передает «Спорт-Экспресс».

9 июня Паоло Ваноли покинул пост главного тренера московского клуба «Спартак». Решение об уходе с должности тренера, уточнили в пресс-службе клуба, принял сам Ваноли по не зависящим от клуба обстоятельствам.

Позже главным тренером клуба стал испанец Гильермо Абаскаль. Уточняется, что 33-летний испанец в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем» и считается одним из самых перспективных молодых тренеров Европы.