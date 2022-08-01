Белый куб и раритеты господина Х: москвичам рассказали о выставках в августе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Вавилова, 57 Карта всех событий

В августе в Москве открывается множество новых выставок. Так, Дарвиновский музей приоткроет завесу тайны над биографией коллекционера естественно-научных ценностей Алексея Хомякова, а Музей Булгакова расскажет о друге писателя, актере МХАТа Григории Конском.

Выставка «Белый куб. Август» в Московском музее современного искусства, которая откроется 11 августа, представит работы художников различных поколений, по-разному интерпретирующих мотив блуждания внутри картины мира.

Алексей Степанович Хомяков, или «господин Х», как его называют на новой выставке Дарвиновского музея, которая пройдет с 23 августа по 4 декабря, — один из самых таинственных российских коллекционеров. Выставка «Музейные раритеты господина Х», приуроченная к 150-летию со дня рождения Алексея Хомякова, представит результаты большого музейного расследования, в ходе которого удалось полностью восстановить биографию коллекционера.

В новом пространстве Музея Булгакова 30 августа состоится открытие выставки, посвященной дружбе писателя с легендарным актером МХАТа Григорием Конским. Выставка основана на семейном архиве Конского, экспонатах из фондов Музея Булгакова, Музея МХАТ, Пушкинского Дома и других собраний. Она продлится до 13 ноября.

Государственный музей А. С. Пушкина 10 августа представит выставку, посвященную дворянской усадьбе как феномену русской истории и культуры. Посетить выставку можно будет вплоть до января 2023 года, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно об открытии фотовыставки «Петр I. Москва: в начале славных дел», приуроченной к 350-летию со дня рождения императора. Экспозицию открывают истории об отце Петра I, царе Алексее Михайловиче и матери Наталье Нарышкиной, о детских и юношеских годах будущего императора, а также о тех местах, где он вырос.

Помимо этого, в столице прошло открытие фотовыставки «Морская держава», приуроченной ко Дню кораблестроителя. Гости могут узнать об известных кораблях, в создании которых принимали участие выдающиеся российские кораблестроители.