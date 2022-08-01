Смоленский метромост поздравил ВДНХ с днем рождения

Фото: Telegram / Темникова Юлия

Россия, Москва, Смоленский метромост Карта всех событий

Смоленский метромост поздравил с днем рождения ВДНХ. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщила руководитель блока PR и маркетинга столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Юлия Темникова.

— Наш метромост поздравил ВДНХ с днем рождения, — написала Темникова в своем Telegram-канале.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что день рождения ВДНХ пройдет 6 и 7 августа. В честь дня рождения выставки для гостей готовят большое шоу, тематические экскурсии, мастер-классы и лекции, а также гастрономические сюрпризы.

Также сообщалось, что весной 2014 года на территории ВДНХ начались обширные ремонтные работы. За восемь лет специалисты отреставрировали 26 объектов культурного наследия, открыли 23 музейно-выставочных пространства и организовали десятки фестивалей и праздников.

На территории ВДНХ также проходят мероприятия, посвященные истории пожарной охраны. С 30 июля по 7 августа в Музее гаража особого назначения ФСО России проходит выставка «Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны». Там гости могут ознакомиться с архивными материалами и кинохроникой, связанными с историей развития пожарного дела в стране.