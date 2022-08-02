Пожар произошел в одноэтажном выселенном здании на 1-м Иртышском проезде в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На 1-м Иртышском проезде в Москве произошло загорание выселенного здания. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По предварительной информации, площадь возгорания составляет до 800 квадратных метров. Здание является одноэтажным и железобетонным. В настоящее время начались обрушения перекрытий. Внутри могут быть газовые баллоны.

В минувший понедельник, 1 августа, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что пожар в хостеле на Алма-Атинской улице в столице, где погибли восемь человек, мог произойти из-за незаконных действий пожарного инспектора, который проверял здание.

В ночь на пятницу, 29 июля, произошел пожар в общежитии на Алма-Атинской улице в Москве. Жертвами пожара стали восемь человек и столько же пострадали. Всего из жилого дома было эвакуировано более 200 человек.