Канцлер ФРГ заявил об отправке Киеву вооружения, которого еще нет у немецких ВС

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Власти Германии продолжают поставки оружия на Украину, отправляя ей, кроме всего прочего, настолько новую технику, что некоторых экземпляров еще нет у немецких вооруженных сил, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Берлин, по его словам, поставлял Киеву любую военную технику, что была у Германии. Впоследствии ФРГ дошли до более сложных и ценных систем: самоходные гаубицы, ракетные системы залпового огня, зенитные системы, радарные системы артиллерийской наводки.

— Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии, — рассказал глава немецкого кабмина.

По словам Олафа Шольца, украинская армия проходит обучение по использованию нового оборудования на территории Германии.

Накануне стало известно, что несколько самоходных гаубиц типа Panzerhaubitze2000, поставленных Германией на Украину около месяца назад, уже нуждаются в ремонте.