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В украинской разведке рассказали о консультациях с США перед ударами РСЗО HIMARS

Егор Провоторов
В мире
В украинской разведке рассказали о консультациях с США перед ударами РСЗО HIMARS
Фото: depositphotos

Перед ударами при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS украинские силы проводят консультации с США. Об этом в минувший понедельник, 1 августа, рассказал представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Telegraph.

По словам украинского военного чиновника. удары могут быть отменены, если представителей США «не устроит намеченная цель». При этом он утверждает, что американские должностные лица не представляют непосредственную информацию для наведения.

Авторы материала сообщают, что имеется уровень консультаций между разведслужбами обоих государств в преддверии запуска ракет. Эти консультации дают Вашингтону возможность остановить любые потенциальные атаки, если американцы недовольны намеченной целью.

Скибицкий при этом не ответил, используют ли Вооруженные силы Украины при обстрелах британские и американские спутники при обстрелах, однако отметил, что у США и Великобритании «очень хорошие снимки», пишет газета «Известия».

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор накануне заявил, что выделенные Вашингтоном деньги на помощь Украине в реальности возвращаются в США, так и не достигнув адресата.

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