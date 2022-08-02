Жителям и гостям Москвы рассказали о жаркой и сухой погоде 2 августа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В предстоящий вторник, 2 августа, в московском регионе сохранится антициклональный характер погоды. Геомагнитный фон в этот день прогнозируется преимущественно спокойный. По сведениям синоптиков на юго-западной периферии антициклона ожидается жаркая и сухая погода.

Воздух в столичном регионе прогреется до 27 градусов выше нуля. Ветер будет дуть юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышенным — 750 миллиметров ртутного столба, пишет портал «Метеоновости».

— Кислородный режим благоприятный, в ранние утренние часы содержание кислорода в воздухе высокое, в полуденные часы возможно незначительное понижение, ультрафиолетовый индекс не очень высокий, — рассказали специалисты.

В минувший понедельник, 1 августа, ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что жара вернется в столичный регион уже к концу недели, температура воздух прогреется до 33 градусов выше нуля. Макарова также рассказала, что июль 2022 года стал одним из самых теплых за последние 70 лет в Москве.