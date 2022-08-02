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Онколог сравнил вред обычных и электронных сигарет

Ирина Игнатенко
Общество
Онколог сравнил вред обычных и электронных сигарет
Фото: Pixabay

В сравнении с обычными сигаретами риск развития рака легкого при курении электронных сигарет значительно ниже. Об этом рассказал руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе.

Эксперт пояснил, что в электронных сигаретах не содержится тех канцерогенных веществ, которые есть в обычных сигаретах. У простых сигарет на кончике при курении температура достигает 900–1000 градусов Цельсия, при этой температуре образуются все канцерогенные вещества, которые есть в табачном дыме.

— Поэтому риск развития рака легкого и других форм рака у потребителя электронных сигарет значительно ниже, чем при курении обычных сигарет. Но при этом я не говорю, что они безвредны, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Риск смерти от рака легких многократно повышается у людей, выкуривающих до четырех сигарет в день. Такой курильщик может столкнуться с онкозаболеванием легкого в пять раз чаще. Об этом предупредил Минздрав России, передает ФАН.

Специалисты рассказали, почему употребление одного зеленого банана в день может предотвратить рак. В исследовании британских ученых принимала участие тысяча человек с высоким генетическим риском онкологических заболеваний.

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