Испания утвердила план по энергосбережению внутри страны

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Правительство Испании утвердило план по энергосбережению и управлению энергопотреблением на территории страны. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил вице-премьер и министр экологического перехода государства Тереса Рибера.

— Совет министров утвердил декрет о мерах по обеспечению экономической устойчивости, который включает в себя план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в регулировании температуры воздуха в помещениях, — сказала она.

Министр добавила, что ограничения коснутся административных зданий, общественных помещений и магазинов. Согласно документу, ограничивается нижний порог температуры кондиционеров — до плюс 27 градусов. Также отопление не может превышать 19 градусов.

Кроме того, входные двери в помещения должны быть оборудованы автоматическим закрытием. Свет на витринах необходимо выключать не позднее 22:00 по местному времени. План также предлагает замену ископаемых источников топлива на возобновляемые, передает РИА Новости.

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