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В России выявили 9560 случаев коронавируса за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 9560 случаев коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие 24 часа в 85 российских регионах выявили 9560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» во вторник, 2 августа.

Так, за минувшие сутки в стране скончались 48 человек, еще 1962 пациента госпитализировали в медицинские учреждения. Уточняется, что это на 134,7 процента больше по сравнению с 1 августа.

В России выявили 9560 случаев коронавируса за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в стране за сутки полностью выздоровели 8573 человека, уточнили в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на данный момент в ситуации с коронавирусом наблюдается тревожная динамика. По его словам, власти пока не вводят дополнительных ограничений, но обеспокоенным гражданам можно проявить инициативу и самостоятельно соблюдать необходимые меры предосторожности.

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян ревакцинироваться, а не ждать появления новых штаммов коронавируса. Он напомнил, что штамм «кентавр» появился в Индии, а эта страна — самая большая по численности населения. Пока «кентавр» не так быстро распространяется, как «омикрон».

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