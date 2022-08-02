Росгвардия ликвидировала более десяти операторов украинских БПЛА в ЛНР

Фото: Минобороны РФ

Сотрудники Росгвардии выявили и уничтожили 13 операторов беспилотников Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 2 августа.

— В Луганской народной республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разведывательно-поисковых мероприятий, проводившихся в населенных пунктах ЛНР, сотрудники ведомства обнаружили несколько десятков единиц вооружения. Среди них 14 гранатометов, огнемет M136A1, семь ПТУР «ФАГОТ» и «КОРНЕТ» и так далее, передает пресс-служба.

Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что российская армия ликвидировала на заводе «Украинские энергетические машины» в Харькове две установки РСЗО HIMARS с помощью ракет высокой точности. Кроме того, был нанесен удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады под Харьковом. В результате удара уничтожено около 200 националистов и семь броневых машин Украины.