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Диетолог рассказала, как рацион питания влияет на состояние здоровья человека

Ирина Игнатенко
Общество
Диетолог рассказала, как рацион питания влияет на состояние здоровья человека
Фото: pixabay.com

Могут ли в действительности продукты питания повлиять на состояние здоровья, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам врача-диетолога, продукты оказывают непосредственное влияние на наш организм. Диетолог отметила: что мы в себя заложили, предусмотренное природой для того, чтобы мы поддерживали свою жизнедеятельность, так мы и будем функционировать.

— Из чего мы будем простраивать свои органы и ткани, не просто строительный материал, а те компоненты, которые помогают усвоиться этому материалу правильно. Потому что, если их не будет, то не будет правильного построения, — отметила она в комментарии Nation news.

Эти компоненты мы и находим в продуктах питания, отметила Соломатина. При этом она добавила, что продукты могут помогать организму восстанавливать те или иные повреждения, но они в большей степени являются профилактикой, а не средством лечения.

До этого Соломатина рассказала, какую пиццу можно есть без вреда для здоровья.

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