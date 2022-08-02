Андрей Бочкарев рассказал о планах развития Мневниковской поймы

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Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники Карта всех событий

Значительную часть развивающейся территории Мневниковской поймы составят зеленые зоны для отдыха жителей и гостей города. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Общая площадь территории развития Мневниковской поймы составляет порядка 350 гектаров. Здесь формируется в том числе крупный спортивно-рекреационный кластер. Концепцией предусмотрено, что парки, благоустроенные площадки для отдыха и набережные займут площадь свыше 120 гектаров, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент продолжаются работы по проектированию спортивных сооружений. Согласно плану, их разместят на территории Мневниковской поймы.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что до конца года специалисты приступят к проектированию двух велопешеходных арочных мостов. Кроме того, на территории появится и два автомобильных моста, которые обеспечат транспортную доступность.

Заместитель генерального директора по реализации крупных градостроительных проектов АО «Мосинжпроект» Андрей Антипов добавил, что опыт столицы в сфере развития территорий КГП востребован многими субъектами России.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что в районе Филевский Парк появятся четыре моста через Москву-реку в рамках программы развития транспортной инфраструктуры. Кроме того, в районе продолжаются работа по возведению Северного дублера Кутузовского проспекта.