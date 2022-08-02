Лукашенко заявил, что у Сербии не получится усидеть на трех стульях

Фото: Администрация президента РФ

Сербии не удастся одновременно усидеть на трех стульях. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 2 августа.

Главы государства призвал разделять руководство и обычный народ. Он высказал готовность помогать сербскому народу, но с учетом политики Сербии в отношении Беларуси.

— Ну, если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие... И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях. И прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся. Есть проблема. Это, что называется, вопрос под дых, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Накануне поддержку Белграду выразили в российском Кремле.

Ситуация на Балканах значительно обострилась на фоне заявлений властей Косова, что 1 августа они начнут реализовывать решения о перерегистрации транспортных средств и удостоверений личности. С этого дня в республике должны были действовать исключительно документы Косова даже для сербов. Это вызвало волнение среди сербского населения непризнанной республики.

В ночь на понедельник, 1 августа, руководство непризнанной республики Косово опубликовало заявление, согласно которому процедура введения запрета на сербские документы откладывается на месяц — до 1 сентября 2022 года.