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Садовод рассказал, как спасти огород от слизней

Ирина Игнатенко
Общество
Садовод рассказал, как спасти огород от слизней
Фото: shutterstock

Нашествие оранжевых испанских слизней на подмосковные огороды можно остановить собственными силами. О том, как защитить свои посадки, рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

Эксперт отметил, что прежде всего нужно навести порядок на участке, чтобы не были ни сорняков, ни каких-то запущенных мест, так как заросли сорняков — это заповедник для слизней.

Кроме того, для слизней надо расставлять ловушки. Это может быть дощечка, капустный лист, под которым слизни могут спрятаться от жары, или консервная банка.

— Надо прикопать консервную банку, налить в нее немного воды, а лучше — пива. Слизни чувствуют этот запах и собираются там днем. Ловушки надо регулярно проверять, выбирать оттуда слизней и уничтожать, — пояснил Туманов в комментарии «Радио 1»

При засилье слизней Туманов порекомендовал использовать отравленные приманки.

Как отмечают эксперты, испанские слизни появились в столичном регионе несколько лет назад. Они смогли адаптироваться к московскому климату, а после они начали размножаться, передает Царьград.

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при встрече с испанскими слизнями, «Вечерней Москве» рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский.

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