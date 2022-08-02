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Канада ввела санкции против 40 граждан и 17 компаний из России

Георгий Соланович
В мире
Канада ввела санкции против 40 граждан и 17 компаний из России
Фото: Pexels

Канада расширила список антироссийских санкций, в него вошли 40 физических и 17 юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе канадского правительства во вторник, 2 августа.

Так, «черный список» пополнили российские военные, которых Минобороны Украины обвинило в причастности к событиям в городе Буча. Оттава при этом свое решение ничем не объяснила, передает РИА Новости.

8 июля Канада еще раз расширила рестрикции в отношении РФ. Помимо патриарха Руси Кирилла, в санкционный список попали 29 физических и 15 юридических лиц, в частности, обозреватель РИА Новости Петр Акопов, ведущая Первого канала Екатерина Андреева и другие журналисты, бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Роскомнадзор, новостное агентство Regnum, ТАСС, RT, НТВ, компания ВГТРК и другие российские СМИ.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел в отношении России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

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